Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung will die Zusammenarbeit mit den in Thüringen stationierten Bundeswehreinheiten ausbauen. Die Streitkräfte seien nicht nur ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsarchitektur, sondern auch ein aktiver Partner im gesellschaftlichen Leben des Freistaates, sagte Staatskanzleiminister Stefan Gruhner (CDU) bei einem feierlichen Appell der Bundeswehr auf dem Petersberg in Erfurt. "Die Bundeswehr ist in Thüringen tief verwurzelt."