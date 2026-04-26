Wer sich im Krieg verteidigen will, muss Truppen bewegen und auf Hilfe von zivilen Stellen zählen können. Das übt die Bundeswehr auch in Thüringen, wie man an den Militärkolonnen sehen kann, die dieser Tage die Autobahnen befahren. Nun mögen Nicht-Experten leicht mal unterschätzen, wie schwierig Tankstopps zur organisieren sind oder die richtige Beschilderung beim Essenfassen. Und es ist der Bundeswehr durchaus zugute zuhalten, dass sie, im Sinne demokratischer Transparenz, an solch Detailproblemen auch die Öffentlichkeit teilhaben lässt. Diese sollte aber bei der Bundeswehr weit mehr einschätzen können als deren Fähigkeit zur Dieselversorgung.