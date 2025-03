Gotha (dpa/th) - Zum ersten Mal hat sich die Bundeswehr in Thüringen mit einem besonderen militärischen Zeremoniell von einem ehemaligen Ministerpräsidenten des Freistaats verabschiedet: Mit einer Serenade bedankte sich die Truppe am Abend auf Schloss Friedenstein in Gotha bei Ex-Regierungschef und Linke-Politiker Bodo Ramelow für die gute Zusammenarbeit während seiner etwa zehnjährigen Amtszeit.