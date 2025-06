Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz blickt positiv auf seine Wehrdienstzeit in den 1970er Jahren zurück. "Ich habe gute Erinnerungen an meine Zeit bei der Bundeswehr", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Die Kameradschaft war groß, die Gemeinschaft hat uns zusammengeschweißt. Wir hatten das gute Gefühl, unseren Beitrag in einem großen Räderwerk zu leisten. Und das hat uns Sicherheit gegeben", sagte Merz.