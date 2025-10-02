„Phoenix 6“ ist der Name eines Manövers, das die Bundeswehr am Donnerstag, 9. Oktober und in der Nacht zum Freitag plant. Dabei kommt Kampfhubschrauber „Tiger“ zum Einsatz. Wie das Landratsamt mitteilt, liegt der Schwerpunkt der Übung auf dem Standortübungsplatz Ohrdruf im Nachbarlandkreis Gotha. Es könnten jedoch auch die Randbereiche von Oberhof und Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von der Übung betroffen sein. Da Tiefflüge und Navigationsmanöver trainiert werden, könne es zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen.