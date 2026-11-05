Bundesversammlung: Auch Südwest-CDU-Chef Hagel will Aigner als Staatsoberhaupt

Stuttgart - Nach anderen einflussreichen CDU-Politikern spricht sich auch Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel klar dafür aus, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Bundespräsidentin zu wählen. "Ilse Aigner hat meine volle Unterstützung als gemeinsame Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin", sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Ihr Ansehen reicht weit über die eigenen Reihen hinaus. Sie verbindet Klarheit mit Herzlichkeit. Immer auf Augenhöhe, immer empathisch."