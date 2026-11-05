Bundesversammlung: Auch Südwest-CDU-Chef Hagel will Aigner als Staatsoberhaupt

Hagel warb dafür, dass die Union bei der Wahl des neuen Staatsoberhaupts am 30. Januar ein Angebot an die Mitte des Landes machen solle, an die Menschen, die jeden Tag anpackten, zusammenhielten und an Deutschland glaubten - und ein Angebot, das in der Bundesversammlung "von allen demokratischen Kräften" unterstützt werde. Aigner wäre die erste Frau an der Spitze des deutschen Staates.