Kläger sehen weiter "Bedrohung für ihr Leben"

Den Klägern reichen die bisherigen Konsultationen aber nicht aus. "Ohne Ramstein könnten die Drohnenüberflüge in der Zahl gar nicht stattfinden", erklärte Rechtsanwalt Andreas Schüller vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Die Basis werde von den US-Streitkräften als Knotenpunkt im globalen Drohnenprogramm genutzt. "Die ganzen Daten zu den Drohnen hin und von den Drohnen zurück laufen über Ramstein. Um das in Echtzeit steuern zu können, aus den USA, bedarf es Ramstein", sagt Schüller.