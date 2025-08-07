Bundesverfassungsgericht: Staatstrojaner vor Gericht: Wenn Ermittler heimlich mitlesen

Wer klagt in Karlsruhe?

Nach Angaben des Vereins Digitalcourage handelt es sich bei der angekündigten Entscheidung aus Karlsruhe um seine 2018 initiierte Verfassungsbeschwerde. "Seit Einreichung der Beschwerden sind viele Jahre vergangen und der Einsatz von Staatstrojanern wurde immer weiter ausgeweitet", teilt der Verein auf seiner Internetseite mit. "Nach jahrelanger Wartezeit entscheidet das höchste deutsche Gericht nun endlich über die Rechtmäßigkeit des Staatstrojaner-Einsatzes in der Strafverfolgung, den wir von Anfang an als unverhältnismäßig und grundrechtswidrig kritisiert haben." Laut Gericht sind die Beschwerdeführer Anwälte, Künstler und Journalisten.

Wie könnte das Bundesverfassungsgericht entscheiden?

Ob das oberste deutsche Gericht heute über die Verfassungsmäßigkeit der umstrittenen Befugnisse entscheidet, ist unklar. Es ist theoretisch auch möglich, dass die Verfassungsbeschwerde – schon aus formellen Gründen – nicht zur Entscheidung angenommen wird. Sollte die Verfassungsbeschwerde hingegen Erfolg haben, könnte das Gericht die Regelungen für nichtig erklären oder unter Nennung einer bestimmten Frist Nachbesserungen verlangen.