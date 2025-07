Söder fordert Ende von "Konsensverrenkungen"

"Dieses Hin und Her mit den Sperrminoritäten von links und rechts außen führt dazu, dass es zu zum Teil zu kaum vertretbaren politischen Kompromiss- und Konsensverrenkungen kommt", sagte der CSU-Chef. "Ich habe grundlegende Bauchschmerzen und wir haben grundlegende Bauchschmerzen, wenn am Ende die Linken bestimmen, was die Union macht. Es kann nicht sein, dass die Linkspartei dann am Ende vorgibt und entscheidet, wer da gewählt werden kann. Und deswegen, glaube ich, muss sich die Union davon lösen." Söder fügte hinzu: "Es ist zwar schön, wenn der eine oder andere die Telefonnummer hat von Linksparteivertretern - aber man muss nicht anrufen."