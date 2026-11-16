Bundesverfassungsgericht Neue Regeln für TV-Verträge – Karlsruhe spricht Urteil

Karlsruhe - Fernsehverträge sind früher oft gebündelt vom Vermieter geschlossen und die Kosten über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt worden. Vor zwei Jahren wurde dieses sogenannte Nebenkostenprivileg abgeschafft. Vermietern wurde zugleich erlaubt, ihre Sammelverträge mit den TV-Anbietern fristlos zu kündigen - was die meisten taten. Drei Unternehmen zogen gegen diese gesetzliche Regelung vors Bundesverfassungsgericht. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem heutigen Urteil: