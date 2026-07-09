Bundesverfassungsgericht: Linke scheitert mit Klage gegen neues Heizungsgesetz

Am 23. Juli - also drei Jahre nach dem erfolgreichen Eilantrag - urteilt das Gericht nun im Hauptverfahren zu Heilmanns Klage. Dabei geht es um die Frage, ob es ein "verfassungsrechtliches Tempolimit" für die Beratung von Gesetzentwürfen gibt, wie die Vorsitzende Richterin Ann-Katrin Kaufhold bei der Verhandlung im Februar sagte. Der Senat könnte in seiner Entscheidung Standards für die parlamentarischen Abläufe definieren.