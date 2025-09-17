Seit mehr als drei Jahrzehnten prägt Elke Büchner die Kinder- und Jugendtheaterszene in Thüringen – mit unerschütterlicher Leidenschaft, mit pädagogischem Feingefühl und künstlerischer Exzellenz. Was 1988 in Meiningen mit einer einzigen Jugendtheatergruppe begann, entwickelte sich unter ihrer Leitung zu einem überregional beachteten Projekt kultureller Bildung: das Kinder- und Jugendtheater Tohuwabohu. „Elke Büchner hat jungen Menschen nicht nur Theater beigebracht. Sie hat sie ermutigt, Haltung zu zeigen, gesellschaftliche Themen aufzugreifen und mit künstlerischer Kraft auf die Bühne zu bringen“, heißt es in der von der Thüringer Staatskanzlei vorab verbreiteten Würdigung.