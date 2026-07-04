Jürgen Klopp zur Lage des deutschen Fußballs

Johannes B. Kerner fragt in dem Interview nach den Aussichten bis zur EM 2028. Immer langsam, mahnt Klopp. "Also ich finde, es ist ja, wenn man so will, noch ein bisschen ein ungelegtes Ei. Es ist vollkommen klar, wie ich eben schon gesagt habe, es liegt nicht nur am Cheftrainer, ganz bestimmt nicht", bremst er ein. Soll heißen: Handauflegen wird nicht reichen.

Und wenn es nicht klappt, ist er nicht daran schuld. Denn: "Der deutsche Fußball steht jetzt natürlich an einem Wendepunkt. Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern", macht Klopp klar.

Wenn man ihn haben will, dann soll man sich bemühen. Ansonsten muss ein anderer ran. "Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind", sagt Klopp.

Das sagt Jürgen Klopp über sich und seine Motivation

Mit zwei Dingen will Klopp aufräumen. Die Erschöpfung, die er nach den aufreibenden Jahren beim FC Liverpool spürte, ist weg. Die Batterien sind aufgeladen. Und der Job bei Red Bull, das ist keine Alibi-Beschäftigung.

"Ich bin da bereits 19 Monate dabei, die Öffentlichkeit möglicherweise fragt sich bis heute, was macht er da eigentlich ganz genau. Aber es war eine sehr intensive Zeit", sagt er. Achtung: Er spricht hier schon in der Vergangenheit. Es WAR eine sehr intensive Zeit.

Die WM hat jedenfalls neue Lust auf Spitzenfußball geweckt. "Und es ist jetzt natürlich wie eine Fortbildung. Also wie auch immer es für mich weitergeht: blöder werde ich nach dieser Weltmeisterschaft sicher nicht sein. Ich werde einiges dazugelernt haben wieder und das ist natürlich auch notwendig", sagte er.

Darüber spricht Klopp nicht

Ein Thema bleibt außen vor. Dabei ist es maßgeblich: das Geld. Red Bull wird ihn nicht für lau ziehen lassen, selbst wenn es ein Gentlemen-Agreement geben sollte. Und der DFB kann nicht endlos zahlen. Der Abschied von Nagelsmann war auch schon teuer und die WM war ein Verlustgeschäft in Millionenhöhe. Auch deshalb werden die Verhandlungen eines brauchen: Zeit.