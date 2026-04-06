Ein Mann schaute bei der Deutschen Meisterschaft der U20 in Zella-Mehlis (27. bis 29. März) besonders genau hin, was auf den zwei Ringermatten vor sich geht: Christian Fetzer. Zum 1. Januar 2025 hatte der Baden-Württemberger die Position des Nachwuchs-Bundestrainers im griechisch-römischen Stil beim Deutschen Ringer-Bund (DRB) übernommen. Kurz zuvor stand der heute 42-Jährige noch selbst als Aktiver auf der Matte, wurde in seiner Abschiedssaison 2024 mit dem RSV Rotation Greiz Meister in der 2. Bundesliga Ost. Nun kümmert sich der Vize-Europameister von 2005 um die Zukunft des deutschen Ringens, primär um die Altersklassen U17 und U20, aber auch die U15 sichtet er.