Bundestagswahlkampf: Umfrage sieht CSU bei 42 Prozent

Wäre die Wahl schon am Sonntag, würde die AfD in Bayern mit 19 Prozent zweitstärkste Partei (plus zwei Prozentpunkte im Vergleich zu Anfang Januar), gefolgt von den Grünen (12 Prozent, plus 1) und der SPD (unverändert 9 Prozent). Die Freien Wähler liegen demnach aktuell bei 5 Prozent (plus 1). Alle anderen Parteien blieben der Umfrage zufolge unter fünf Prozent: die FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht mit je 3 Prozent und die Linke mit 2 Prozent.