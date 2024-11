Bundestagswahlkampf: Söder untermauert Absage an Schwarz-Grün

Berlin - CSU-Chef Markus Söder hat nach dem Grünen-Parteitag seine Absage an eine mögliche Koalition aus Union und Grünen im Bundestag untermauert. "Schwarz-Grün ist für uns keine Option", sagte der bayerische Ministerpräsident in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Es brauche bei der Bundestagswahl einen echten Richtungswechsel. "Mit den Grünen geht es halt weiter so." Der Stil des Grünen-Parteitags sei "ein bisschen Selbstbeweihräucherung" gewesen, es habe aber keine echten Lösungsansätze gegeben.