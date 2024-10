Bundestagswahlkampf Rechnen sich die SPD-Umverteilungspläne?

Merz: "Rechnung geht nicht auf"

CDU-Chef Merz kritisierte die SPD-Pläne als völlig unrealistisch. "Das ist eine Belastung für den Mittelstand", sagte Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Die SPD will das eine Prozent an der Spitze der Einkommensskala "etwas stärker in die Verantwortung" nehmen, wie sie in einem Strategiepapier beschloss. Merz konterte: "Die Rechnung geht doch nicht auf." Die Betroffenen seien auch nicht die Besserverdienenden. "Das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft." Darunter seien viele mittelständische Unternehmer oder Handwerksbetriebe, die dann eine Steuerlast von 60 Prozent plus hätten.