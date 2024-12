Bundestagswahlkampf: Merz weist Kritik wegen Wahlprogramm-Finanzierung zurück

Wichtig sei, die Bedingungen so verändern, dass es sich wieder lohne, in Deutschland zu investieren. "Dann brauchen wir gar nicht mehr über diese hohen Summen zu sprechen. Dann geht es alleine noch darum, die Volkswirtschaft wieder auf Kurs zu bringen und wieder auf Wachstum zu bringen. Dann wird sich vieles davon auch erledigen an Fragen, die wir heute haben im Hinblick auf die Finanzierung." Das Entscheidende sei, wieder Leistungsbereitschaft und Wachstumsfähigkeit in Deutschland herzustellen.