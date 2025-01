Söder hatte im September zugunsten von Friedrich Merz auf die Kanzlerkandidatur der Union verzichtet, nachdem er zuvor damit geliebäugelt hatte. Das Treffen in Brilon erinnert zumindest entfernt an das legendäre Wolfratshauser Frühstück von 2002. Damals hatte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel CSU-Chef Edmund Stoiber in dessen Haus in Wolfratshausen die Kanzlerkandidatur der Union überlassen.