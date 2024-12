Frei: Müssen mit schmutzigem Wahlkampf rechnen

Nach den harten und teils persönlichen Attacken in der Debatte um die Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag im Bundestag sagte Frei, er "hoffe sehr, dass wir einen fairen Wahlkampf erleben, bei dem es um die Sache geht und die Argumente in der Sache". Das, was man in der Debatte um die Vertrauensabstimmung erlebt habe, zeigt aber, "dass wir mit einem sehr harten, vielleicht sogar schmutzigen Wahlkampf rechnen müssen".