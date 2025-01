Erfurt (dpa/th) - Beschmiert, heruntergerissen, geklaut: Einige Parteien erwarten im laufenden Bundestagswahlkampf wieder Vandalismus gegenüber Wahlplakaten. So gab etwa die Thüringer AfD an, mit "massiven Beschädigungen" zu rechnen, insbesondere in den Städten. Schon vor der Landtagswahl im September seien etwa 60 Prozent der Plakate und 90 Prozent der Großflächenplakate beschädigt worden, teilte ein Parteisprecher mit.