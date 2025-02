"Nein zu jeder Art von Zusammenarbeit mit der AfD"

"Die AfD ist keine Alternative, sie ist eine Gefahr für unser Land und unsere Demokratie", heißt es in dem Wahlaufruf, der an den CSU-Parteivorstand verschickt wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Ihr Programm: Raus aus der Nato, raus aus dem Euro und raus aus der EU würde Deutschland unsicherer, ärmer und auf dem Schoß Putins zurücklassen." Das müsse man verhindern. "Deshalb war, ist und bleibt klar: Wir sagen Nein zu jeder Art von Zusammenarbeit mit der AfD. Wir bekämpfen sie mit der gesamten Entschlossenheit unserer Volkspartei", betont die CSU. Das Papier soll auf dem CSU-Parteitag an diesem Samstag in Nürnberg final beschlossen werden.