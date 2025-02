München (dpa/lby) - Kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag hält sich die CSU laut einer neuen Umfrage in Bayern weiter stabil über der 40-Prozent-Marke. In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern kommt sie wie schon vor zwei Wochen auf 42 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als noch zu Jahresbeginn - aber deutlich mehr als bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021, bei der die CSU nur 31,7 Prozent bekam.