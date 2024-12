Bundestagswahlen: Ullrich strebt Bundestags-Triple an

Südthüringens Liberalen haben Gerald Ullrich als ihren Kandidaten für den Bundestagswahlkreis 195 nominiert. Der 61-Jährige aus Floh-Seligenthal erhielt bei der Wahlkreisversammlung im Ortsteil Struth-Helmershof 93,75 Prozent der Stimmen. Er strebt dabei ausschließlich ein Direktmandat an. Der FDP-Bundestagsabgeordnete hat sich bewusst entschieden, nicht wieder über die Landesliste zu kandidieren: „Ich möchte aufgrund meiner bisherigen Leistungen wiedergewählt werden.“ Der Floh-Seligenthaler Ullrich trat 2014 in die FDP ein. Dort wurde er im selben Jahr Mitglied des Landesvorstands in Thüringen und ist seit 2016 stellvertretender Landesvorsitzender. Bei der Bundestagswahl 2017 zog er über die Landesliste in den 19. Deutschen Bundestag ein, war Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und seit November 2019 auch Obmann seiner Fraktion. Bis Ende 2019 war Ullrich Mitglied im Petitionsausschuss und wurde dann Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und im Unterausschuss Regionale Wirtschaftspolitik und ERP-Wirtschaftspläne.