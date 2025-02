Bundestagswahl: Zehntausende Anträge auf Briefwahl in Bayern gestellt

Briefwahlunterlagen sind vielerorts unterwegs - oder können abgeholt werden

Landeswahlleiter Thomas Gößl geht davon aus, dass die Kommunen spätestens ab diesem Montag Briefwahlunterlagen versenden. In einigen Städten ist dies bereits erfolgt. In Regensburg etwa werden die Unterlagen seit Montag der vorigen Wochen versandt, auch die Briefwahl vor Ort ist bei der Stadt möglich. Dabei holen Wahlberechtigte ihre Wahlunterlagen bei der Gemeinde ab und können dort direkt abstimmen. Die Stimmzettel werden wie auch die per Post eingehenden Briefwahlunterlagen bis zur Auszählung am Wahlabend sicher aufbewahrt. Unter anderem auch München und Nürnberg versenden bereits seit voriger Woche Briefwahlunterlagen und geben diese bei sich aus.