Bundestagswahl: Was Sie zu Wahlrecht und Stimmabgabe wissen sollten

Was bedeutet das für die Sitzverteilung im neuen Bundestag?

Für die Zahl der Sitze, die eine Partei im Bundestag erhält, ist künftig nur die Zweitstimme relevant. Alle Parteien, die über der Fünf-Prozent-Hürde liegen oder mindestens drei Direktmandate gewinnen, ziehen in den Bundestag ein. Alle bundesweit auf diese Parteien entfallenen Zweitstimmen werden entsprechend der Stimmverhältnisse auf die 630 Sitze verteilt. In einem weiteren Schritt werden dann die einer Partei zustehenden Sitze auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Je mehr Menschen in Bayern eine Partei wählen, desto höher wird der Bayern-Anteil an den dieser Partei bundesweit zustehenden Sitzen sein. Eine hohe Wahlbeteiligung im Freistaat sorgt also für viele bayerische Abgeordnete.