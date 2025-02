Bundestagswahl Wahlaufruf der Gewerkschaften für "demokratische Parteien"

München (dpa/lby) - Die bayerischen Gewerkschaften rufen wenige Tage vor der Bundestagswahl zur Stimmabgabe für demokratische Parteien auf und warnen vor einem Erstarken der Rechten. "In einer Zeit, in der rechte Strömungen erstarken und die Hemmschwelle für Hass und Hetze immer weiter sinkt, ist es entscheidend, Haltung zu zeigen und für eine gerechte und soziale Zukunft zu kämpfen", heißt es in dem Wahlappell. Die in Wahlumfragen auf Platz zwei hinter der CSU liegende AfD ist in dem Aufruf ebenso wenig namentlich genannt wie andere Parteien.