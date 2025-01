Bundestagswahl: Wagenknecht-Partei startet heiße Wahlkampfphase

In der Partei fehle es an demokratischen Strukturen, kritisierte er. Widerspruch gebe es kaum, Schlüsselpositionen besetze die Parteispitze mit eigenen Leuten. "Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergehen soll", sagte Weber der dpa. "Was wir auf keinen Fall brauchen, ist eine AfD 2.0. Und es geht alles in diese Richtung." Er bezog dies auf die Positionen zur Migration aus dem schon veröffentlichten BSW-Kurzwahlprogramm.