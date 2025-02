Bundestagswahl: Vier Erkenntnisse aus dem TV-Duell

Anders als in den USA: TV-Duell bewegt nicht viel

Merz vs. Scholz ist nicht Trump vs. Biden. Zwar erreicht ein Schlagabtausch im Öffentlich-Rechtlichen ein großes Publikum, anders als in den USA haben TV-Duelle in Deutschland aber nur einen begrenzten Einfluss auf die Wahlentscheidung. Ein Personenkult um die deutschen Kanzlerkandidaten ist hier auch nach der besten Performance schwer vorstellbar. Die Wenigsten dürften sich von einem Abend in ihrer Wahlentscheidung umstimmen lassen.