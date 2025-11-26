ÖDP argumentiert mit Zeitmangel

Kleinparteien wie die ÖDP benötigen eine gewisse Zahl an Unterschriften, um zu Wahlen zugelassen zu werden. Zu Jahresbeginn hatte die Partei in Thüringen die nach eigenen Angaben rund 1.700 Unterschriften nicht sammeln können. Sie hatte argumentiert, dass wegen verkürzter Fristen für die vorgezogene Wahl nicht genug Zeit geblieben sei. Daher sah sie sich in ihren Rechten auf Gleichheit der Wahl und auf Chancengleichheit der Parteien beschränkt und ging gegen den Thüringer Landeswahlausschuss vor.