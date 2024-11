Bundestagswahl: Thüringer SPD-Chef hält Wechsel in K-Frage für möglich

Maier hatte sich in den vergangenen Tagen, auch auf einem Landesparteitag in Bad Blankenburg, nicht zu der Personaldebatte um die Kanzlerkandidatur geäußert. Bei der Thüringer Parteibasis wird eine mögliche Entscheidung für oder gegen Scholz nach Angaben von Landesgeschäftsführer Markus Giebe kontrovers diskutiert. Es gebe eine Reihe von Stimmen für eine Kandidatur von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, so Giebe.