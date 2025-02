Bundestagswahl Teilnahme an "Wahlarena"? Wagenknecht scheitert in Karlsruhe

Karlsruhe/Köln - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist am Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, doch noch an der ARD-"Wahlarena" teilnehmen zu können. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe nahm eine Verfassungsbeschwerde der Partei nicht zur Entscheidung an (Az. 2 BvR 230/25).