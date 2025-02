Bundestagswahl Stimmkönige und Hochburgen - Die Wahl in bayerischen Zahlen

Städte und Franken stützen die SPD

Bei der SPD sind die Unterschiede sehr viel geringer - obwohl sie mit 14 Abgeordneten genauso viele in den Bundestag schickt wie die Grünen. Vor allem die Städte stützen die Sozialdemokraten. In Nürnberg-Nord kommen sie mit 15,6 Prozent auf ihr bestes Zweitstimmenergebnis, auch Nürnberg-Süd und die vier Münchner Wahlkreise liegen über 15 Prozent. In Augsburg sind es 13,4. Ein weiterer Schwerpunkt der Partei ist Franken mit vielen zweistelligen Werten. Am schwächsten sind die Sozialdemokraten in Rottal-Inn mit 7,7 Prozent.

Die Linke punktet ebenfalls in Städten

Auch die Linke holt ihre besten Ergebnisse in Städten - konkret in Nürnberg-Nord mit 12,8 Prozent gefolgt von Augsburg mit 10,6. Auch in München, Regensburg und Teilen Frankens erreicht sie überdurchschnittliche Ergebnisse. Eher schlecht kommt die Partei dort an, wo die AfD besonders stark ist - mit dem Tiefpunkt von 3,1 Prozent in Deggendorf.

Freie Wähler nur einmal zweistellig

Die Freien Wähler schaffen in Bayern nur in einem Wahlkreis ein zweistelliges Zweitstimmenergebnis. In Rottal-Inn reicht es für 10,5 Prozent. Hier war ihr Vorsitzender Hubert Aiwanger als Direktkandidat angetreten und mit 22 Prozent Erststimmen auf dem dritten Platz gelandet, deutlich hinter der CSU und knapp hinter der AfD. In den großen Städten können die FW dagegen kaum punkten. In den Münchner Wahlkreisen sowie Nürnberg-Nord reicht es nur für 1,2 Prozent.

FDP nur in München und Speckgürtel über 5 Prozent

Die FDP liegt in den meisten Wahlkreisen klar unter den 5 Prozent, die sie auch bundesweit verfehlt hat. Darüber hinaus schafft sie es nur in München und dem Speckgürtel der Landeshauptstadt mit dem besten Zweitstimmenergebnis in München-Nord in Höhe von 6,7 Prozent.