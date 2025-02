Fehlendes Vertrauen in Umsetzung der Asylwende

Darüber hinaus hat die Union in Söders Analyse auch ein nach wie vor fehlendes Vertrauen in der Bevölkerung für die im Wahlkampf propagierte Kurswende in der Migrationspolitik wichtige Prozentpunkte gekostet. "Es ist dieser Sack aus der Vergangenheit, ist dieser Rucksack an schlechten Erinnerungen", sagte Söder in Anspielung an die Asylpolitik der Union in den Jahren 2015 und 2016 unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU).