München - Gut zwei Monate vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Markus Söder zu einem Regierungs- und Richtungswechsel in Deutschland aufgerufen. Nach dunklen Jahren der Ampel gebe es endlich eine Chance auf einen Neuanfang, sagte Söder bei einer CSU-Delegiertenversammlung in München. "Deutschland muss wieder in Ordnung gebracht werden." An die Adresse von Bundeskanzler Scholz (SPD) rief Söder: "Olaf Scholz soll in Pension gehen und uns die Chance geben, Deutschland wieder neu aufzustellen."