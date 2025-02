Bundestagswahl "Sie wollen uns loswerden" - Wagenknecht moniert Wahlkampf

Nach mehreren Landtagswahlen mit zweistelligen Ergebnissen für das Bündnis Sahra Wagenknecht und Regierungsbeteiligungen in Brandenburg und Thüringen will die Wagenknecht-Partei in den Bundestag einziehen. Zuletzt stand das BSW in Umfragen zur Bundestagswahl bei vier bis 5,5 Prozent - und damit nah an der Fünf-Prozent-Hürde. Wagenknecht sagte, das BSW störe die anderen Parteien, die alles versuchten, damit es nicht in den Bundestag einzieht. "Das ist ein harter Wahlkampf, uns bläst der Wind ins Gesicht. Sie wollen uns loswerden", sagte sie.