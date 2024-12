Der 68-Jährige ist Teil der "Mission Silberlocke" der Linken und bewirbt sich deshalb auch um ein Direktmandat im Wahlkreis "Erfurt – Weimar – Weimarer Land II". Die Idee hinter dieser Aktion: Wenn Ramelow und die Linken-Politiker Gregor Gysi und Dietmar Bartsch jeweils ein Direktmandat gewinnen, würde die Linke auch dann in den Bundestag einziehen, wenn sie bei den Zweitstimmen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden. In seiner Bewerbungsrede sagte Ramelow, die "Mission Silberlocke" überdecke nicht, wie vielfältig die Linken inzwischen geworden seien. "Es geht nicht um drei alte Kerle", sagte er.