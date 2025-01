Was ihn zuversichtlich stimme, dass die Linke nach der Wahl am 23. Februar wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen werde, sei das Engagement vieler junger Leute für die Partei und ihre Ziele. Noch sei die Linke jedoch zusammen mit FDP und BSW in der Zitterzone unterhalb der Fünf-Prozent-Marke und liefere sich mit den beiden anderen Parteien eine Art "Kellerduell".