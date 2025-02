Erfurt – Ziemlich zum Schluss also noch ein Bild aus dem heimischen Küchenschrank, in dem bei Ramelows ebenso typisch-kitschige Osttassen mit blau-weißem Muster stehen wie eine Tasse, die einen Esel zeigt. Und eine rote Teekanne. „Mir fällt zu der Rede von Friedrich Merz nichts mehr ein“, hat Bodo Ramelow zu diesem Bild geschrieben. Was allerdings nicht stimmt. Nicht nur zwei Worte fallen dem Spitzenkandidaten der Thüringer Linken für die Bundestagswahl sehr wohl noch ein, die er in diesem Post direkt hinterher schieb: „Unanständig und infam!“ Das Bild aus dem Küchenschrank Ramelows ist natürlich zudem auch ein Ausdruck dafür, dass Ramelow selbst an diesem Wahlsonntag noch einiges zur politischen Konkurrenz zu sagen hat: „Friedrich Merz lügt!“, steht in großen Lettern über dieses Fotos geschrieben. „Ich bin links und habe wirklich alle Tassen im Schrank.“