München - Pendlerpauschale, Länderfinanzausgleich, Mütterrente, Asyl: Die CSU will im Bundestagswahlkampf mit teils zusätzlichen Forderungen zur CDU auf Stimmenfang in Bayern gehen. Das geht aus dem Entwurf der CSU-"Bayern-Agenda" hervor, die am kommenden Montag im Parteivorstand beraten und beschlossen werden soll.