Bundestagswahl Merz, Merkel, AfD - was von einer denkwürdigen Woche bleibt

5. Merz hat sich verzockt - oder nicht?

Interpretationssache. Die AfD war besonders schnell mit ihrem Urteil: Merz sei als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet, sagte Parteichefin Alice Weidel. Klar ist, er hat sein sogenanntes Zustrombegrenzungsgesetz zur Einschränkung des Familiennachzugs am Freitag nicht durch den Bundestag bekommen, was eine Niederlage ist. In den eigenen Reihen fehlten Merz von 196 Abgeordneten 12 Stimmen, das sind aber lediglich 3 mehr als am Mittwoch beim Antrag für Zurückweisungen an Grenzen, der noch durchging. Auch bei der FDP zogen einige nicht mit, am Mittwoch 10 der 90 Abgeordneten, am Freitag mit 23 mehr als doppelt so viele. Die nächsten Umfragewerte nach dieser Bundestagswoche werden ein erstes Stimmungsbarometer dafür sein, ob Merz sich verzockt hat oder mit seinem harten Kurs punkten konnte.

6. Trotz allem - Koalitionen der Mitte weiter möglich

Sind nach diesen Scharmützeln überhaupt noch Koalitionen zwischen der Union mit einem Kanzler Friedrich Merz und der SPD oder den Grünen vorstellbar? Politiker dieser beiden Parteien äußern Zweifel. Dieser Mann dürfe auf keinen Fall mehr Kanzler werden, sagte etwa der Grünen-Politiker Anton Hofreiter der "Süddeutschen Zeitung". Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier sprach gar im "Tagesspiegel" von "Würgereiz, wenn ich heute an eine große Koalition und Herrn Merz als Kanzler denke". Ausgeschlossen wird trotzdem nichts, denn andere Regierungsmehrheiten sind nicht in Sicht, denn Merz hat mehrfach versichert, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten wird.

7. Merz statt Musk

Durch die Ereignisse der vergangenen Woche sind andere Themen im Wahlkampf völlig nach hinten gerückt, obwohl sie weiterhin viele Menschen beschäftigen: hohe Preise oder die schwache Konjunktur zum Beispiel. Bei der Frage, welche Themen für ihre Entscheidung bei der Bundestagswahl am wichtigsten sind, landen Frieden/Sicherheit, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit im Politbarometer noch vor dem Thema Flüchtlinge/Asyl. Ein Thema, das wochenlang den Wahlkampf bestimmte, ist ganz verschwunden: Statt über US-Milliardär Elon Musk und seine AfD-Lobeshymnen sprechen jetzt alle nur noch über Merz.