Mühlhausen (dpa/th) - Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der die Stimmauszählung in einem Wahllokal in Mühlhausen gestört haben soll. Der Mann habe sich am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr zunächst geweigert, das Wahllokal in der Innenstadt zu verlassen, berichtete der Polizei. Zudem habe der Verdacht bestanden, dass er die Wahlhelfer mit dem Handy filmte. Er soll mit der Veröffentlichung der Aufnahmen gedroht haben. Die hinzugerufenen Beamten seien von dem Mann beleidigt worden, teilte die Polizei mit. Sie stellten das Telefon des Mannes sicher und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein, hieß es.