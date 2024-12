Bundestagswahl Linke wählt Ramelow zum Spitzenkandidaten

In Umfragen befindet sich die Linke seit Langem unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde. Auch in Thüringen hat die Partei massiv an Zustimmung eingebüßt. Nachdem sie die Landtagswahl 2019 noch mit einem Zweitstimmenanteil von 31 Prozent gewonnen hatte, entfielen bei der Landtagswahl am 1. September nur noch 13,1 Prozent der Zweitstimmen auf die Linke.