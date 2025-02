Erfurt (dpa/th) - Endspurt bei der Briefwahl in Thüringen: Landeswahlleiter Holger Poppenhäger empfiehlt, Wahlbriefe schnellstens abzusenden, damit die Stimmen bei der Bundestagswahl am 23. Februar auch gezählt werden können. Bei der vorgezogenen Wahl sind die Fristen knapper als bei vorangegangenen. In Thüringen hatten die ersten Briefwahllokale Anfang Februar geöffnet. Poppenhäger sprach erneut die Empfehlung aus, seine Stimme möglichst an der Wahlurne abzugeben.