Bisher 30 Prozent Briefwähler

Die Wähler müssten sich allerdings darauf einstellen, dass sich die Öffnungszeit der Briefwahllokale verkürzt. In der Vergangenheit hätten sie teilweise schon drei Wochen vor dem Wahltermin geöffnet. Das sei bei einer vorgezogenen Wahl schwieriger als sonst. Bisher sei der Briefwahlanteil in Thüringen regelmäßig gestiegen und lag bei den letzten Wahlen laut Poppenhäger bei etwa 30 Prozent. Wegen der verkürzten Fristen und mit Blick auf Postlaufzeiten hoffe er, dass dieses Mal möglichst viele Wähler zur Stimmabgabe in die Wahllokale kommen. Die Bundestagswahl soll nach dem Platzen der Ampel-Koalition am 23. Februar sein.