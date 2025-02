Die einst so rote Stadt Suhl ist auch bei der Bundestagswahl blau angelaufen. Mit 37,4 Prozent der Stimmen fährt die AfD in der Waffenstadt erneut den Wahlsieg ein. Wie schon zuvor bei der Landtagswahl – und das noch einmal mit fünf Prozentpunkten obendrauf. Zweitstärkste Fraktion im Stadtrat, Landtagsmandat, Bundestagsmandat: Die AfD ist in Suhl innerhalb weniger Jahre ein politisches Schwergewicht geworden. Die direkten politischen Verbindungen in die Landeshauptstadt und in den Bund – über viele Jahre feste Burg der Linken und der CDU – zuletzt dank der Bekanntheit von Frank Ullrich auch der SPD – laufen nunmehr über die Blauen.