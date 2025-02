Die Stimmung ist mit Blick auf das richtig miese Wahlergebnis nicht gerade überschäumend an diesem Wahlabend im Grünen-Büro in der Suhler Rimbachstraße. Aber sie ist auch nicht so schlecht, als das man in Tränen zerfließen und vor Schwermut unter die Tische sinken würde. Im Gegenteil: Die Gespräche sind angeregt, hier und da wird auch mal gelacht.