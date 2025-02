Bundestagswahl in Bayern Viele Menschen in Bayern gehen zur Wahl

Optimistischer Söder

Auch prominente Politiker suchten ihre Wahllokale auf, um die Stimmzettel in die Urne zu werfen. CSU-Chef Markus Söder zeigte sich am Morgen in Nürnberg optimistisch. "Ja, ich bin schon sehr zuversichtlich. Ich hoffe, dass wir am Ende die Regierung für unser Land bekommen, damit sich was Richtiges ändert und nicht nur einfach so weitergemacht wird", sagte er. Das sei sein eigentlicher Wunsch, weil es die Demokratie stärke.