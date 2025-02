Bundestagswahl in Bayern: Prognose: CSU siegt in Bayern deutlich - AfD auf Platz zwei

Im Freistaat waren rund 9,2 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl des neuen Deutschen Bundestages aufgerufen. Viele von ihnen hatten ihre Stimme auch schon vorab per Briefwahl abgegeben. In Bayern traten laut Landeswahlleiter 737 Kandidatinnen und Kandidaten auf 17 Landeslisten und als Wahlkreiskandidaten an.