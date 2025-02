München (dpa/lby) - Der Spitzenkandidat der SPD in Bayern, Carsten Träger, zweifelt nach der Bundestagswahl eine Koalition seiner Partei mit der Union an. "Ganz so einfach wird es nicht mit der Zustimmung der SPD zu einer Koalition", sagte er im Bayerischen Rundfunk. "Ja, ich stelle sie tatsächlich infrage", betonte er mit Blick auf das jüngste Abstimmungsverhalten der Union im Bundestag und die Rede von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) zum Wahlkampfabschluss im Münchner Löwenbräukeller.